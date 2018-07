"Il governo di Salvini...". Gaffe della cronista. ​E il ministro reagisce così

Un piccolo errore che ha fatto sorridere il segretario del Carroccio. "Lei ha detto che il governo Salvini...", ha esordito una giornalista tedesca poco prima di rivolgere una domanda al ministro dell'Interno durante la conferenza stampa al Viminale con il vicepremier libico Ahmed Maiteeg. Ovviamente quello in carica è il governo "Conte", che ne è il presidente del Consiglio. Ma la gaffe della cronista ha fatto comunque divertire il leghista, che l'ha ripresa simpaticamente: "Governo Conte", ha detto sorridendo poi al collega a fianco che sembrava piuttosto divertito.

Subito dopo, i cronisti hanno chiesto qualche dichiarazione in più sul lapsus della giornalista. E lui l'ha buttata sullo scherzo: " È tedesca. Il premier è Conte, orgogliosamente e fieramente è il governo Conte, con i due vicepremier Di Maio e Salvini che fanno il massimo per rispondere alle attese degli italiani. Sono felicissimo: 35 giorni di governo. Ringrazio Dio e gli italiani dell'onere e dell'onore che ho sulle spalle. I dati sono buoni. Cerco di fare di tutto per garantire sicurezza, non occupandomi solo di immigrazione. Settimana prossima sarò in Calabria in nome dell'antimafia, poi avremo iniziative antidroga. Per i primi 35 giorni non potrei essere più felice di così ".