Grasso è già al capolinea E Leu si spacca su tutto

Leu dopo le politiche e il disastroso risultato elettorale si spacca. E il banco di prova sono le Regionali in Friuli dove Mdp ha dato l'appoggio al candidato renziano mentere Civati e Sinistra gliel'hanno negato. Come sottolinea il Fatto, Possibile e Sinistra italiana hanno mandato un messaggio chiaro agli alleati: "Le elezioni nazionali hanno spaventato qualcuno e all' interno di Mdp in Friuli Venezia Giulia sono prevalsi i calcoli elettorali. Una piroetta ingiustificabile e insostenibile da cui prendiamo le dovute distanze".



Dunque senza usare giri di parole la spaccatura è già servita. Il piano e il progetto di Pietro Grasso sono a un passo dal fallimento. Le difficoltà a trovare un'intesa anche nelle realtà regionali è il sintomo di un malessere nato da tempo e diventato ancora più intenso dopo il 3,4 per cento raggiunto alle scorse elezioni. Un risultato davvero misero che posto in discussione tutto l'intero progetto nato dall'idea del presidente del Senato. Grasso dopo il voto prevedeva lo scioglimento delle tre liste per dar vita ad un soggetto unitario e invece anche lui deve arrendersi alla realtà: Leu vede già il baratro dell'oblio.