Il «Green Carpet» premia Valentino

Katia Noventa

Per una sera Piazza della Scala è diventata un grande orto leonardesco con tanto di vigna, salvia, rosmarino, timo e tanti altri odori della cucina. Dare onorabilità al verde che ci circonda e che troppo spesso diamo per scontato, mettere al centro scelte di vita che rivoluzionano lo status quo, è il tema che ha riunito tante personalità per una serata speciale che da tre anni vede Milano capitale del mondo della moda green. L'evento conclusivo della Milano Fashion Week è di quelli che si fanno ricordare: i Green Carpet Fashion Awards Italia, organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con Eco-Age e Livia Firth, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, di ICE e con il patrocinio del Comune di Milano, premiano chi si è distinto nel rendere compatibile con il creato tutto ciò che è moda. «Sono dieci anni che mi occupo di ecosostenibilità ha spiegato Livia Firth- È iniziata un po' per caso, Green Carpet Challenge è nato sui tappeti rossi poi è nata Ecoage come società di consulenza e lavoriamo con tanti brand e poi con Carlo Capasa e Camera della Moda è nato il Green Carpet Fashion Awards. Ho chiesto a tutti di indossare un capo ecosostenibile, magari un abito second hand». Lei stessa ha indossato un abito d'archivio di Giorgio Armani, color oro chiaro con corpetto ricamato con baguettes e cristalli e gonna doppia in pizzo beige e gazar di seta plissé della collezione Giorgio Armani Privé primavera estate 2014. I riflettori si sono accesi sui valori della sostenibilità, sui grandi stilisti, le case di moda di lusso, i designer italiani emergenti, le realtà artigiane e le aziende più innovative, il Made in Italy riuniti tutti in un'unica cerimonia. Un green carpet che, grazie a Livia Firth, moglie del grande attore Colin e direttore creativo e co-fondatore di Eco-Age, è diventato sempre più un red carpet con star di fama mondiale che arrivano appositamente a Milano. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana e Livia Firth avevano annunciato con orgoglio quale vincitore del prestigioso Legacy Award, Valentino. E a premiare il grande couturier è arrivata Sophia Loren. Tantissime le personalità di spicco del fashion biz italiano e internazionale che hanno preso parte a questa serata così speciale per celebrare i premiati dell'evento. La statuetta firmata Chopard, in oro etico certificato Fairmined, ha premiato i virtuosi della sostenibilità.