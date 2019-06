Grillini scatenati contro la Gruber assente dalla tv

Non più la solita nenia di ogni sera, «Buonasera, benvenuti a Otto e mezzo», ma «Buonasera, benvenuti a Bilderberg». Dal 2008, subito dopo il telegiornale, presenza fissa di La7 è Lilli Gruber (nella foto). Una presenza che giovedì sera i telespettatori non hanno trovato in onda. «Non ho sbagliato sedia, siamo d'accordo con Lilli Gruber, che è all'estero per un impegno e che ritroverete sabato sera», ha detto Giovanni Floris nei panni del sostituto temporaneo. Come mai la padrone di casa era assente? Nessun cambio di conduzione, nessun problema con con l'azienda di Urbano Cairo e nemmeno un malanno di stagione. La giornalista è in Svizzera, a Montreux alla 67esima riunione del gruppo Bilderberg. Ed Elio Lannutti, portavoce M5S al Senato attacca: «LaSetta: tra vespini e bilderberghine, con l'unica missione di screditare il M5s».