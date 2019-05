Grillo adesso resuscita e insulta il Cav e Salvini

Beppe Grillo torna a farsi sentire sul suo blog per insultare Berlusconi e Salvini. Il tono del suo nuovo post è del tutto delirante e così l'ex capo del Movimento mette nel mirino l'ex premier e soprattutto il principale alleato del Movimento al governo. Grillo non usa giri di parole e parte subito con le offese: " Coraggio Silvio, la nostalgia di un cialtrone a 90 gradi è rilassante in confronto alle improvvisazioni dello sceriffo senza cavallo e senza pistola (solo il giaccone!). Berlusconi crede in un’inquietante immortalità che aspetta soltanto lui ecco che nella sua confusa insalata di parole speriamo che il suo amico Vladimir gli compri un altro bel lettone dove fare a cuscinate con il suo Matteo preferito... si - annota Grillo coinvolgendo, evidentemente, anche Renzi - ma quale sarà? ". A questo punto però il mirino si sposta sul leader della Lega e i toni si fanno sempre più duri.

Infatti Grillo "usa" il Cav per attaccare in modo sfrontato Salvini: " Non resiste, parla di colpevoli ed innocenti, si rivolge al peggio del paese, come sempre. E vedere come si associa a Confindustria e ai sindacati: ci prende per mano per accompagnarci nell’oblio. Anche lui non vuole le droghe leggere, ma è preoccupato per i commercianti: le balle dello Psiconano sono oggi inviolintate, ed è fantastico. Non sono più pallonate nei testicoli divini! Abbiamo di fronte una versione depotenziata - prosegue l’intemerata di Grillo - del più grande bugiardo della storia italiana. Frena di colpo per essere superato da tutti, quanto a sparate! Una nuova tecnica, non si butta via neppure il più imbarazzante dei curricola, anche dall’età non si butta via nulla... Una mossa che neppure Senna o Maradona sapevano fare così velocemente ". Insomma nel suo ultimo post il delirio di Grillo canalizza il livore su Salvini facendosi scudo dell'ironia su Berlusconi. Ma il risultato è uno solo: il garante del Movimento impallina il leader della Lega. Un messaggio chiaro per il popolo grillino.