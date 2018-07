Giulia Grillo: "Tra qualche mese sarò mamma, vaccinerò mio figlio"

"Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio primo figlio". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa al ministero. "Quando sarà nato lo vaccinerò". L'annuncio arriva dopo la presentazione del nuovo progetto del governo sul tema vaccini.

Il panel presentato dal ministro si occuperà di formulare un piano di intervento straordinario su eventi di rischio attuale o potenziale (piano eliminazione morbillo e rosolia), sorvegliare gli eventi avversi, monitorare e valutare gli obiettivi di copertura.

È di ieri invece l'annuncio sul fatto che i genitori non dovranno portare alcun documento sanitario per dimostrare che i figli sono in regola. Gli basterà un'autocertificazione dove si dovra sottoscrivere che i vaccini sono stati fatti o si faranno per poterli iscrivere al prossimo anno scolastico. Rimane quindi la scadenza del 10 luglio e la vaccinazione resterà obbligatoria per accedere a scuola.