Il ministro Gualtieri: "Nessuna tassa per le badanti. Gli 80 euro di Renzi restano"

Il bonus di 80 euro, uno dei "cavalli di battaglia" di Matteo Renzi da presidente del Consiglio, " non sarà eliminato ". A dichiararlo è il ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. " Il bonus di 80 euro non sarà eliminato: è comunque intenzione del governo avviare una riforma dell'Irpef ma non si può fare nei pochi giorni che ci separano dalla Manovra " ha detto il titolare di via XX settembre nell'audizione sulla nota di aggiornamento al Def dove ha rassicurato i parlamentari sulla finanza pubblica: il rapporto Deficit/Pil si attesterà al 2,2%, con una crescita del Pil dello 0,2% nominale e 0,6% reale per il 2020.

Andando per ordine; in primis Gualtieri ha rassicurato sul blocco degli aumenti delle aliquote Iva, anche se non ha escluso che in futuro " si possano valutare rimodulazioni " al fine di realizzare un " più equo ed efficace meccanismo delle aliquote " e considerando che le modifiche della aliquote possono " anche costituire un volano a incentivi a forme di pagamento digitale ".

Sul tema pressione e cuneo fiscale il ministro Gualtieri ha affermato che l'Italia la ridurrà " di qualche punto decimale ", attraverso un ripensamento dell'Irpef e mantenendo il tanto "vituperato" Bonus degli 80 euro voluta da Matteo Renzi. Per quanto riguarda la Flat Tax il democrat ha spiegato che " quella che c'è non si modifica "; dunque nessun ampliamento come quello "sognato"dalla Lega e da Matteo Salvini che avrebbe voluto allargare il regime forfettario a chi guadagna fino a 100mila euro all'anno.