Gualtieri: "Salvini è un pericolo per l'economia"

Roberto Gualtieri al ritorno da Bruxelles ha confidato le proprie preoccupazioni ai colleghi europei: " In Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico. C'è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati ". E come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica non ha nascosto il timore che ruota attorno alla figura di Matteo Salvini: " Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, tifa per Vox e ha messo in discussione l'ancoraggio europeo dell'Italia ". Le sensazioni respirate a margine di Eurogruppo ed Ecofin sono inaspettate: c'è stupore riguardo l'acceso dibattito nella maggioranza sul futuro del governo e sulle prospettive economiche del Paese.

La crescita

Il ministro dell'Economia ha fatto notare come, grazie alla ripresa degli investimenti e alla fiducia incassata al Tesoro dopo l'esperienza targata M5S-Lega, è stata già acquisita una crescita dello 0,2%: sulla base degli ultimi dati Istat si potrebbe chiudere il 2019 a +0,3%. Si tratterebbe comunque di un dato che attesterebbe l'Italia ultima nella zona Euro, ma potrebbe esserci un segnale psicologico di ripresa poiché si arriverebbe a un solo decimale dalla crescita tedesca. Il dem ha ricordato ai colleghi europei: " D'altra parte stiamo scontando i disastri del governo precedente, l'Italia è ferma dal 2018. Noi adesso abbiamo messo in campo una manovra da più di 30 miliardi su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo e grazie alla quale abbiamo disinnescato 23 miliardi di aumento Iva ". E ha fatto notare che questo rappresenta un altro punto " che nessuno avrebbe creduto possibile ".