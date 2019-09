Gubbio, il post choc del dipendente comunale: "Boicotto chi è da Salvini"

" Osserverò chi andrà a teatro a farsi abbindolare da coso, non mi servirò nei loro negozi boicotterò le loro attività ". " Coso " è Matteo Salvini e a scrivere questa frase, condivisa su Facebook, è stato un dipendente comunale di Gubbio, in occasione del comizio del leader della Lega.

A denunciare l'accaduto è stato il segretario nazionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi, che in un video su Facebook, ha reso noto che " un dipendente comunale di Gubbio ha scritto un post vergognoso" . Ma non finisce qui. Infatti, a detta di Caparvi, a dare man forte al dipendente comunale è intervenuta anche una professoressa, che ha commentato con un "ti seguo a ruota, vista la repulsione che ho per l'essere in questione, questo vale per tutti i suoi adepti, mandami in privato l'elenco ".

Un fatto vergognoso e grave e chi usa questo linguaggio minatorio " non la deve passare liscia" , perché " la terzietà di un dipendente pubblico deve essere sacra ", ha sottolineato Caparvi all'AdnKronos.

Dopo la pubblicazione del post, che è stato poi cancellato, " tanti commercianti ci hanno cercato perché arrabbiati: ci hanno detto che non è più tollerabile assistere a un clima così avvelenato. Adesso che c'è aria di cambiamento in giro qualcuno cerca di ricorrere alle peggiori bassezze" .