"Hai fatto passare il Jobs Act". Grasso contestato dagli operai

"Vattene! Vattene!" . I lavoratori di Ideal Standard lo hanno contestato duramente. E Pietro Grasso si è preso i fischi e gli insulti dal sit in di protesta che si stava tenendo davanti al ministero dello Sviluppo economico per dire "no" a tagli e licenziamenti (guarda il video). "Vergognati - gli hanno urlato - hai fatto passare il Jobs Act!" . Quindi gli hanno intimato di andarsene: "Non vogliamo passerelle" .

Al suo arrivo, dopo aver stretto le mani dei sindaci di tutte le realtà produttive coinvolte, Grasso si è avvicinato ai lavoratori. Una parte di questi ha iniziato a fischiare e gridare "Vergogna! Vergogna!" all'indirizzo del presidente del Senato, ora leader del partito "Liberi e uguali" nato dalla scissione dal Pd. "Non vogliamo passerelle" , hanno urlato a Grasso che ha comunque cercato (e, infine, trovato) un dialogo. Alcuni dei lavoratori chiedeva, infatti, sostegno al presidente. "Ci aiuti - hanno detto al sit in - non vogliamo restare soli, dialoghi con il governo e con l'azienda" . "Non vi lascio soli - ha, quindi, promesso Grasso - ma fate ascoltare la vostra voce e non lasciate che venga sopraffatta da chi grida" .