I 5stelle crollano al voto ma Travaglio si "dimentica" di commentare la disfatta

Il Movimento 5 Stelle ha clamorosamente perso le elezioni regionali in Sardegna, perdendo il 32% dei consensi rispetto alle Politiche del 4 marzo 2018, ma nel suo editoriale di oggi (martedì 26 febbraio, ndr) Marco Travaglio si è "dimenticato" di commentare la disfatta in terra sarda dei pentastellati, ormai sempre più in crisi di consensi. Quello che è stato un crollo, un tonfo assordante, passa invece quasi sottotraccia per la penna del direttore de Il Fatto Quotidiano, che nel day-after ha deciso di non scrivere il suo editoriale incentrandolo sul risultato delle urne dell'isola a statuto speciale, dove i grillini - dopo la tornata regionale in Abruzzo di qualche settimana fa - hanno preso un'altra sonora scoppola elettorale, che mette in bilico la leadership di Luigi Di Maio.

Già, proprio così: Travagio ha scelto, invece, di parlare della morte di Marella Agnelli, che fu moglie dell'avvocato Gianni Agnelli, nel suo editoriale vergato e intitolato "Il laghetto dei cigni" .

Una scelta abbastanza, "curiosa".