I conti (errati) di Nardella

I tifosi della Fiorentina, sentito che il neo ri-sindaco di Firenze Dario Nardella (nella foto)si dice pronto a impegnarsi per la squadra, si sono preoccupati. Già, nei conti col pallottoliere per suddividere a norma di legge assessori uomini e assessori donne (per legge la quota rosa deve essere del 40%) il sindaco ha toppato alla grande, 7-3 invece del corretto 7-4. Figurati cosa potrebbe mai combinare con la squadra in questo delicato momento della cessione dei colori viola. No no, meglio che si occupi solo della giunta comunale, che a grane basta e avanza. L'errore di conteggio, comunque, ha portato a Nardella un record: la giunta varata e rimpastata più velocemente. Non è il «record mondiale» dei voti a Di Maio su Rousseau, del quale il vicepremier si è vantato, ma quasi quasi...