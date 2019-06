I laici partono all'attacco: stop all’ora di religione e sì Imu per la Chiesa

Via l'ora di religione, sì all'Imu per la Chiesa e a una riforma dell'8x1000. Sono questi alcuni punti della mozione presentata da alcuni parlamentari laici per rivedere i rapporto tra Stato e Chiesa, a 90 anni dal Concordato.

La mozione, si legge su La Stampa, propone di sostituire l'ora di religione con un’ora obbligatoria di educazione civica e chiede di modificare radicalmente la tassazione per la Chiesa, a partire dall'8x1000. La quota non destinata non verrebbe più suddivisa in percentuale in base alle destinazioni indicate dai contribuenti, come avviene attualmente. Un meccanismo che fa sì che la metà dell’ammontare arrivi sempre alla Chiesa cattolica.