I Nomadi contro Salvini: "Sta sparando tante c…"

A Novellara, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, è sindaca Elena Carletti. Quel cognome suona familiare. E suona in tutti i sensi. Già, perché la prima cittadina della realtà emiliana è figlia di Beppe Carletti dei Nomadi. Il tastierista della storica band italiana, in vista delle decisive elezioni regionali proprio in Emilia Romagna – appuntamento fissato a domenica 26 gennaio – è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano. E nel corso della chiacchierata con il quotidiano non si è fatto mancare più di un affondo contro Matteo Salvini e il popolo leghista.

Per esempio? Ecco un primo affondo: "Non va al fondo delle cose, non spiega, non ragiona. Io chiedo ai miei amici della Lega: ditemi perché bisogna votarla. Ditemi cosa non va, e ditemi cosa fareste voi. Qui casca l'asino: quando devono proporre restano con la bocca cucita..." .

L'artista 73enne, peraltro, ricorda un aneddoto, ovvero il fatto che il capo politico del Carroccio, per la sua trasmissione a Radio Padania, scelse proprio una canzone dei Nomadi come sigla. Quale? Ovviamente, "Il vento del Nord". Una scelta mai gradita del tutto da Carletti e i suoi: "La sigla della sua trasmissione a Radio Padania era una nostra canzone, ma non ci azzeccava nulla con la secessione, l'indipendenza, le cose leghiste. Parlavamo di fiori. Ma a lui bastava il titolo, la sola suggestione. È il suo animo, è così…" .

Dunque, da bravo papà, dolci parole alla figlia-sindaco, rieletta in primavera con il centrosinistra: "È una brava donna, coraggiosa e tenace: lavora da mattina a sera e non tocca nulla. Una brava amministratrice" . Poi, il "nomade" veste i panni del sociologo-politologo e spiega quella che sarebbe l'anima dell’Emilia Romagna: "Di base qua siamo tutti riformisti. Di sinistra, ma riformisti" . E aggiunge: "Dietro la falce e martello si è sviluppata la più ricca energia creativa del riformismo. Tutto il liberal possibile, altro che socialismo" .