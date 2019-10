I risultati dei sondaggi: Italia Viva stabile al 4,3%, ma Pd e 5S sono in calo

Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, separatosi dal Partito Democratico, si consolida al 4,3%, mentre risultano in calo Pd e Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi.

Il partito di Nicola Zingaretti perde terreno, scendendo di un punto percentuale e stabilendosi al 20,1% (-1,0). In flessione anche il Movimento di Luigi Di Maio, che perde 0,4 punti, scendendo al 19,8%. In calo anche la Lega, che perde lo 0,3%, ma resta saldamente il primo partito italiano, con il 31,8%. Scendono anche Forza Italia (6,6%, -0,1), +Europa (2,1%, -0,8) e La Sinistra (2,2%, -0,4). A registrare una dinamica positiva sono invece Fratelli d'Italia, che è salita di 0,1, raggiungendo il 7,8%, e i Verdi, abbastanza stabili all'1,7% (+0,1).

Per quanto riguarda la supermedia calcolata per aree del Parlamento, la maggioranza risulta in flessione dello 0,6, scendendo al 46,4%, mentre l'opposizione si centrodestra sale di 0,1 e raggiunge il 47,6%. In calo, invece, l'opposizione di centrosinistra che perde lo 0,8, assestandosi sul 2,1%.

Rispetto alle Politiche dello scorso anno, il centrodestra risulta stabile al 47,5%, mentre il centrosinistra cala al 26,5%, perdendo 0,5 punti.