Ilva, protesta in Aula della Lega: "A casa voi, non gli operai"

Sempre più tensione sul caso dell'ex Ilva, e non solo a Taranto e nelle piazze. La polemica, come era facile prevedere, si è spostata in Parlamento e per la precisione alla Camera, dove si è tenuta l'informativa urgente del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Nel suo intervento, l'erede di Luigi Di Maio al Mise ha rivolto un appello a maggioranza e opposizione chiedendo di rispondere "in modo unito e unitario", senza "accusarsi vicendevolmente", alla crisi dell'azienda siderurgica a serio rischio chiusura dopo la revoca dello scudo penale ad Arcelor Mittal, il gruppo anglo-indiano che ha rilevato l'ex Ilva dalla famiglia Riva. Inoltre, Patuanelli ha evidenziato la " necessità di un grande atto di responsabilità di tutte le forze politiche. Lo dobbiamo al nostro Paese. Noi ci mettiamo la faccia e vogliamo essere sempre credibili ".

Nel suo intervento spazio anche ad alcune stoccate ai nuovi proprietari degli stabilimenti di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano (Genova): " I commissari straordinari nell'anno precedente hanno ottenuto risultati economici migliori di Arcelor Mittal, questa è la verità. Ma, quell'impresa, evidentemente, non aveva intenzione di fare produzione in quello stabilimento ". Parole con cui di fatto il Movimento 5 Stelle rivendica la sua decisione, sostanzialmente imposta agli alleati di governo di Pd, Italia Viva e Leu, di non sottrarre Arcelor Mittal da eventuali responsabilità penali nell'attuazione del piano di riorganizzazione e attuazione del piano ambientale concordato nel 2018 con il governo gialloverde.

Un atteggiamento inaccettabile per la Lega. " Di fronte a questo disastro - ha incalzato il capogruppo leghista Riccardo Molinari - se volete chiamarvi fuori, avete la chance di staccare la spina al governo, perché il governo politicamente finisce oggi ". La colpa dell'attuale situazione è da ricercare per l'esponente del Carroccio in una "ideologia", quella grillina, che costerà il posto di lavoro a "16mila lavoratori".

Per Molinari, i 5 Stelle " Hanno vinto anche sul fatto che il Parlamento è divenuto inutile, perché se non è in grado di opporsi a tutto questo ha perso la sua funzione ". Ma, sottolinea ancora il capogruppo leghista, " di fronte a 16mila disoccupati non c'è logica di maggioranza. Chiedete agli operai dell'Ilva quanto è felice la decrescita ". E non è finita qui. La colpa del passo indietro minacciato dagli anglo-indiani è da ricercare, secondo Molinari, in altre teorie del governo giallorosso. " Noi - ironizza il leghista - pensiamo di accogliere gli investitori stranieri facendo tintinnare le manette. Noi ci inventiamo la tassa sulla plastica, i dazi ce li mettiamo da soli. Ci siamo inventati l'ecotassa, la tassa sui poveri, bloccando 5 miliardi di euro di investimenti di Fca a Torino ". Per non parlare poi della Tav, su cui - continua - " una forza politica ha fatto prevalere il buonsenso, oggi sull'ex Ilva c'è una maggioranza folle ".

Al termine del suo intervento, i deputati leghisti in Aula hanno mostrato uno striscione in più pezzi - e un cartello a testa - con la scritta " A casa voi, non gli operai Ilva ". Quindi è stata la volta dei cori al grido di "elezioni, elezioni". A riportare alla calma i leghisti è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, il quale ha fatto rimuovere cartelli e striscioni, e richiamato tutti all'ordine. Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato il caso Ilva: "Se ci saranno proposte utili per salvare posti di lavoro la Lega ci sarà, " Ma ad oggi - ammette - non abbiamo ancora capito nulla. Per noi bisognerebbe tornare indietro, allo scudo proposto, promesso e votato ", le sue dichiarazioni rilasciate a piazza Montecitorio.