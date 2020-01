Impeachment, avvocati-star per Trump

New York - Il procuratore speciale che portò all'impeachment di Bill Clinton, il super avvocato che ha difeso O.J. Simpson e Jeffrey Esptein, l'ex procuratore generale della Florida. È un team di superstar del foro quello che difenderà il presidente americano Donald Trump nel procedimento di impeachment, di cui ha preso ufficialmente il via l'ultima fase nel Senato a maggioranza repubblicana.

Secondo quanto hanno rivelato fonti informate ai media Usa, nel pool legale del tycoon ci sarà Kenneth Starr, procuratore speciale passato alla storia per aver guidato le indagini che portarono nel 1999 alla messa in stato di accusa dell'ex presidente Clinton per lo scandalo Lewinsky. E ancora Alan Dershowitz, costituzionalista ed ex docente alla scuola di legge di Harvard dove nel 1967, all'età di 28 anni, è diventato il più giovane professore ordinario di diritto nella sua storia. Dershowitz, che ha scritto oltre 40 libri, è uno degli avvocati di più alto profilo degli Stati Uniti, ed è noto al grande pubblico per aver difeso clienti famosi come O.J. Simpson e più recentemente Jeffrey Epstein. È stato grazie a lui che il finanziere trovato morto il 10 agosto nella sua cella del carcere di New York dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, era riuscito a negoziare all'epoca del primo caso nel 2008 un accordo (molto controverso) con i pubblici ministeri, con il quale dovette trascorrere solo 13 mesi dietro le sbarre, peraltro con considerevoli privilegi, ad esempio quello di poter uscire per lavorare sei giorni a settimana. Dershowitz sta anche affrontando una causa per diffamazione presentata contro di lui ad aprile da una donna che afferma di essere stata vittima di Epstein e costretta a fare sesso con alcuni dei suoi potenti amici, incluso l'avvocato. Accuse che tuttavia lui ha negato, definendole false e prive di fondamento.

Nel team legale che difenderà Trump in Senato ci sarà poi l'ex procuratore generale della Florida Pam Bondi, mentre ne fa già parte Robert Ray, che successe proprio a Starr nel corso dell'impeachment a Clinton e scrisse il rapporto finale. A guidare il gruppo dei difensori saranno il legale della Casa Bianca Pat Cipollone e l'avvocato personale del presidente Jay Sekulow. Starr e Ray hanno peraltro già difeso Trump all'epoca dell'indagine del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller. Il procedimento contro il Commander in Chief in Senato è iniziato ufficialmente giovedì con l'invio e la lettura degli articoli che contengono i reati contestati, abuso di potere e ostruzione del Congresso. Quando la prossima settimana il processo prenderà il via, ogni parte dovrebbe avere circa 24 ore in due giorni per proporre i propri argomenti. Il ruolo di Dershowitz, come ha spiegato il team, si concentrerà soprattutto sulle questioni costituzionali contro l'impeachment e contro la rimozione del presidente dal suo incarico.