Incidenti mortali, il 2019 anno nero

Il tono è preoccupato, l'allarme reale: «Se si dovesse consolidare il dato tragico di un aumento del 7 per cento degli incidenti mortali nel 2019, sarebbe un chiaro campanello di allarme. Un dato sul quale bisogna riflettere e lavorare». Lo ha detto con una certa apprensione il capo della Polizia Franco Gabrielli nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano straordinario sull'esodo estivo. «Se anche le nuove generazioni riescono a trovare una scappatoia sull'uso del cellulare, allora bisogna trovare una misura efficace ed immediata» ha sottolineato deciso sempre Gabrielli spiegando che si sta abbassando l'età del consumo di alcol e di stupefacenti tra i giovani. «Ci sono cose che non avremmo mai voluto vedere: padri che fanno dirette Facebook insieme ai figli. Sono cose che davvero mi distruggono». Il riferimento è al recente caso di Fabio Provenzano, papà di Francesco, il 14enne morto in un incidente sull'A29, all'altezza di Alcamo in provincia di Trapani, provocato proprio dalla diretta facebook che il padre stava registrando con lo smartphone.

Ecco quindi la proposta del capo della Polizia Stradale, Giovanni Busacca: una sospensione immediata e breve della patente, sei o sette giorni, per chi viene trovato alla guida mentre usa il cellulare. Un pensiero condiviso da Gabrielli. «Auspichiamo sanzioni molto severe per infrazioni e comportamenti di guida pericolosi. Sei o sette giorni senza poter guidare la macchina. Una dure e rapida sanzione potrebbe aiutare un popolo che non sempre ha un rapporto ordinario con il rispetto delle regole». Per questo si sta procedendo alla modifica dell'articolo 173 che vieta l'uso di apparecchi radiotelefonici alla guida: «Da più parti si chiede la sospensione immediata della patente. D'altronde su questo occorre l'attenzione di tutti».

Infine l'appello agli italiani che si mettono in viaggio: «Questo esodo agognato non si deve caratterizzare negativamente per gli incidenti. Noi possiamo mettere in strada tutte le pattuglie di questo mondo ma il tema della responsabilità personale deve essere messo al centro. Il mese di luglio è quello in cui si muore di più, oltre il 10% dell'intero tributo che la strada richiede e agosto è il mese dove la frequenza dei morti è maggiore». Viaggiatore avvisato...