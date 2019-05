Incinta travolta sulle strisce: la bimba è in pericolo di vita

Torino - È ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale, in prognosi riservata, la bimba nata ieri pomeriggio con taglio cesareo d'urgenza al Cto di Torino dove poco prima era stata trasportata con il 118 la mamma, una 19enne alla 38esima settimana di gravidanza, investita mentre stava attraversando la strada all'uscita da un supermercato. All'arrivo in ospedale la giovane è stata sottoposta a un tracciato da cui è emersa una grave sofferenza fetale della piccola causata dai postumi dell'urto. I sanitari hanno così deciso di intervenire: un'equipe di ginecologi ed ostetriche del Sant'Anna si è recata al Cto dove in una sala operatoria è stata fatta nascere la bimba che quando è venuta alla luce pesava 3 chili e 300 grammi. A causa delle gravi condizioni in cui si trova, la neonata è stata immediatamente trasferita al Sant'Anna dove verrà portata anche la mamma che nell'incidente ha riportato la frattura di una clavicola e diverse escoriazioni. Intanto si cerca l'auto che ha investito la giovane e che dopo l'incidente non si è fermata a prestare soccorso. Nella speranza di rintracciare la vettura pirata i vigili urbani stanno esaminando i filmati delle telecamere della zona.

Ma ricostruiamo, nel dettaglio, le fasi di questa tragedia.

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando una ragazza di 19 anni, incinta di otto mesi, è stata investita da un pirata della strada che, dopo l'imbatto, è fuggito. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, la ragazza è stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale del Cto di Torino. Grave ma non in pericolo di vita, i medici però hanno deciso di eseguire il cesareo d'urgenza.

Così la bambina, che doveva nascere il 4 di giugno è venuta alla luce in una situazione di emergenza. Per non perdere minuti preziosi e visto che la donna non poteva essere spostata, un'equipe dell'ospedale ginecologico Sant'Anna si è trasferita presso il nosocomio del Cto, che è specializzato in grandi traumi. Ginecologi, ostetriche, dell'equipe del dottor Guido Menato, sono entrati in sala operatoria per far nascere la piccola.

La bimba che era alla 38esima settimana, è nata alle 16 di ieri, è stata chiama Sofia e pesa tre chili e 300 grammi. Avendo subito traumi, la neonata è stata ricoversta in Terapia intensiva neonatale presso l'ospedale Sant'Anna. Le sue condizioni sono critiche e la situazione è stata definita dai medici «delicata» e le prossime ore saranno decisive.

La mamma sta bene, ha subito la frattura della clavicola e ha un taglio al sopracciglio. Anche lei, dal Cto sarà trasfetita già oggi, per stare accanto alla sua bambina. Intanto la polizia municipale sta dando la caccia al pirata della strada, che è fuggito dopo aver travolto la neo mamma.

La donna era appena uscita dal supermercato con il marito e stava attraversando sulle strisce la circonvallazione della strada provinciale, quando una Fiat Stilo ha travolto entrambi. Gli agenti stanno cercando testimoni dell'incidente e visionando le telecamere per risalire all'anonimo investitore. Che, nel frattempo, potrebbe decidere di costituirsi.