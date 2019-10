Innovazione, risparmio energetico e bella vita L'Italia dà lezioni al mondo anche di ospitalità

Daniela Uva

Oltre duemila aziende, 1.360 italiane e 889 straniere, provenienti da 55 Paesi del mondo. Una crescita del 3,8% rispetto al 2018, grazie anche a oltre 1.500 hosted buyer provenienti da 80 diverse nazioni. Sono i numeri della 41esima edizione di HostMilano, la manifestazione diventata punto di riferimento a livello globale nel campo dell'innovazione e anticipazione delle tendenze per il mondo dell'Ho.Re.Ca. L'appuntamento è fissato nei padiglioni di Fieramilano da venerdì al 22 ottobre, le principali realtà del settore presenteranno in anteprima in qualche caso in esclusiva tutte le novità, soprattutto quelle caratterizzate dalle tecnologie più avanzate. Confermando la crescita costante del mercato dell'ospitalità professionale. Secondo dati del Sistema informativo Ulisse elaborati per HostMilano, nel 2018 il commercio mondiale delle apparecchiature professionali ha raggiunto un giro d'affari da 54,8 miliardi di euro, con l'Italia tra i Paesi esportatori leader a livello mondiale. A testimoniarlo sono i 2.249 espositori presenti in Fiera: oltre all'Italia fanno registrare numeri da primato le aziende provenienti da Germania (+7%), Stati Uniti e Belgio (+20%), Grecia (+23%), Regno Unito (+12%).

In termini assoluti, i dieci mercati top in prima fila sono Germania, Spagna, Francia, Usa, Turchia, Regno Unito, Paesi Bassi, Grecia, Svizzera e Portogallo. Tra le new entry spiccano invece Albania, Argentina, Colombia, Lettonia e Libano. La manifestazione quest'anno è organizzata in macro aree, per consentire la contaminazione e la sinergia tra filiere affini. Trainante è il settore bakery/pizza/pasta dove, rispetto alla precedente edizione, il numero di espositori è cresciuto di circa un quinto (+19%), mentre nel complesso la macro-area che lo vede abbinato alla ristorazione professionale incrementa dell'8%. Aumentano sempre dell'8% rispetto al 2017 le aziende attive nei settori gelato/pastry con bar/macchine caffè/caffè-tea/vending. Nell'insieme, proprio la ristorazione professionale, insieme con bakery/pizza/pasta, sarà l'ambito più rappresentato (43,8% del totale aziende), seguito da bar/macchine caffè/caffè-tea/vending (37,6%) e dall'arredo/Ttvola (18,6%). Da record anche il numero degli eventi in programma oltre 500 fra i quali spicca Smart label, host innovation award, il concorso di Fiera Milano e HostMilano, in collaborazione con Poli.Design, consorzio del Politecnico di Milano con il patrocinio di Adi - Associazione italiana per il disegno industriale. Anche quest'anno, a valutare il tasso di innovazione e le soluzioni più intelligenti all'interno delle 214 candidature presentate, è stata chiamata una giuria di sette esperti nell'ambito del design, dell'ospitalità e del risparmio energetico. I vincitori selezionati sono 61.