Intervento riuscito per Laura Boldrini, operata alla tiroide

È avvenuto mercoledì il ricovero del presidente della Camera Laura Boldrini, in ospedale al Cisanello di Pisa per una operazione di routine alla tiroide eseguita nel reparto di Endicrinochirurgia.

Un intervento a cui ha lavorato il chirurgo Gabriele Materazzi e che non ha dato luogo a problemi per la terza carica dello Stato, che sta già bene. Gli esami hanno confermato che tutti i parametri sono nella norma. Già domani, dopodomani al massimo, il presidente della Camera dovrebbe essere in grado di lasciare l'ospedale.