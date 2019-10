Intesa su Pos e sui contanti. Sì alla tagliola delle manette

"Un clima positivo". Dopo giorni sulle montagne russe, l'incontro tra la delegazione M5S, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri - seguito al faccia a faccia Conte-Di Maio di questa mattina- sembra terminato con un segno più. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe infatti stata trovata un'intesa sui Pos, o meglio sulla necessità di sforbiciare le commissioni bancarie prima di introdurre l'obbligo per i commercianti di dotarsene, e sull'inasprimento delle pene per il carcere ai grandi evasori, tema che ha visto Conte sempre d'accordo. Dall'entourage del premier tuttavia frenano: di intesa, viene spiegato, si potrà parlare solo una volta terminato il vertice di maggioranza che seguirà gli incontri tra il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e le singole delegazioni.

Dei veri e propri "bilaterali" che fotografano in qualche modo il clima che si respira, e che vede Conte ragionare con le singole forze politiche per tentare una mediazione e calmare le acque agitate che animano il governo. Stamani l'incontro chiarificatore Conte-Di Maio, dopo giorni di gelo e comunicazioni ridotte a zero. Nel pomeriggio gli appuntamenti con le delegazioni, tutt'ora in corso a Palazzo Chigi: per i 5 Stelle da Conte e Gualtieri sono andati, oltre allo stesso Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, la viceministra all'Economia Laura Castelli e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Qui sarebbe stato trovato l'accordo, che deve tuttavia avere il via libera del vertice di maggioranza, su Pos e carcere ai grandi evasione, mentre sul tema della flat tax alle partite Iva - altra richiesta avanzata dai pentastellati- al momento da ambienti 5 Stelle non trapela nulla. E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte per sciogliere i nodi della manovra tutt'ora sul tavolo. Il vertice segue gli incontri che il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, hanno avuto con le singole delegazioni delle forze politiche che sostengono il governo.

Mettere in salvo la legge di bilancio. È la 'mission' del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. L'invito arrivato è quello di non scaricare le tensioni sulla manovra e sull'esecutivo, considerato anche il faro acceso dall'Unione europea. L'obiettivo del presidente del Consiglio è quello di trovare un accordo complessivo e il faccia a faccia con le forze politiche della maggioranza è servito per evitare l"incidente che si è registrato con il Cdm che a notte inoltrata ha dato il via libera a salvo intese alla manovra. Restano ancora dei nodi da sciogliere nel vertice tra i capi delegazione che il presidente del Consiglio sta presenziando prima del Cdm sulle misure legate al terremoto. Quota cento non si dovrebbe toccare e non si dovrebbero toccare le partite Iva.