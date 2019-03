Ira di Salvini contro Tria e l'Ue: "Mi sono rotto le palle..."

Non ce l'ha solo con Conte e il suo "fare il fenomeno". Matteo Salvini stamattina ha messo nel mirino il ministero diretto da Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia, infatti, sarebbe colpevole di "metterci troppo" a licenziare la pratica dei risarcimenti ai truffati delle banche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti.

Sui rimborsi il dossier infatti "c'è il Mef ", ma - dice il ministro dell'Interno - ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti". Il leader della Lega è al Forum di Confcommercio e a chi gli chiedeva il perché dei ritardi, ha risposto così: " A proposito di Europa, al Mef stanno aspettando la risposta dell'Europa, mi sono rotto le palle e oggi lo dirò allo stesso ministro dell'Economia, perché i risparmiatori non possono aspettare tempi e dubbi dell'Europa ". Il fatto è che i decreti " li deve firmare lui ", cioè Tria, Salvini non può far altro che " chiedergli di farlo ".

Gli screzi di questi giorni, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, non dovrebbero però portare a crisi di governo. "Sono sempre più convinto che questo sia un governo di legislatura - ha promesso il leghista - Se dipende da me, arriva fino alla fine, mantenendo gli impegni presi". Resta da capire cosa succederà una volta chiuse le urne per le europee, se - come sembra - la Lega dovesse staccare di molto l'alleato grillino.