Italia 5 Stelle è al palo: un eletto su 5 non versa

Italia 5 Stelle, l'evento pensato per celebrare i 10 anni del Movimento, potrebbe rivelarsi un boomerang. A preoccupare i grillini, infatti, sono diversi aspetti, a partire dalle contestazioni che potrebbero animare la due giorni napoletana all'Arena Flegrea.

Per l'occasione, arriveranno a Napoli tutti i grandi del partito, da Luigi Di Maio e Roberto Fico, fino a Bepper Grillo e Davide Casaleggio. Non solo. In piazza è atteso anche il premier Giuseppe Conte, che parteciperà a Italia 5 Stelle sabato, quando si svolgeranno gli interventi più importanti.

Ma i grillini temono che la festa venga rovinata da contestazioni e tensioni, che oggi si respira alla Camera e al Senato, dove si eleggeranno i capigruppo. Poi c'è il problema del versamento: quei 1.500 euro richiesti ai deputati e ai senatori per la Woodstock grillina. Secondo quanto riporta AdnKronos, infatti, sarebbe diversi i parlamentari che non hanno versato la cifra richiesta, chi donando cifre più basse e chi astenendosi completamente. " L'80% ha gia versato ", dice Cosimo Adelizzi, in prima linea per l'evento, per cercare di placare gli animi. Ma quell'80%, vuol dire che almento 1 grillino su 5 non ha versato ancora nulla. E tra questi ci sarebbero molti ex ministri non riconfermati nel Conte bis.

"Pochissimi - assicura ancora Adelizzi - hanno versato meno dei 1.500 euro richiesti, qualcuno ha addirittura donato di più, anche 4mila euro ". È probabile, secondo il deputato campano, che molti versino i soldi più avanti, magati quando si presenteranno le fatture da saldare.

I 5 Stelle, però, temono anche le contestazioni che potrebbero rovinare l'evento napoletano.