Italia Viva arriva in Lazio: "Ora Zingaretti è furioso"

Un altro dem dice addio a Nicola Zingaretti per approdare a Italia Viva. E questa volta il segretario del Pd sembra essersi davvero infuriato. Sì perché a passare al partito di Renzi è Marietta Tidei, consigliere della Regione Lazio di cui Zingaretti è governatore.

Insieme alla Tidei, anche Enrico Cavallari (ex centrodestra) ha deciso di aderire a Italia Viva. Con questi due nomi, Renzi sbarca quindi in Regione Lazio. I due, come spiega il Tempo, per il momento staranno al gruppo Misto. Per creare un nuovo gruppo alla Pisana servono infatti almeno tre consiglieri, ma altri nomi sarebbero pronti per dire addio ai rispettivi partiti in direzione Italia Viva.