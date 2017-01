Italicum, il verdetto della Consulta arriverà domani 25 gennaio

Secondo quanto si apprende da ambienti della Consulta, la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità dell'Italicum arriverà domani in tarda mattinata tra le 12:00 e l'una. I giudici delle leggi sono attualmente riuniti in camera di consiglio. Dopo gli interventi dell'avvocatura dello Stato si è conclusa l'udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale in merito ai ricorsi presentati contro l'Italicum. I giudici delle leggi sono ora riuniti in camera di consiglio.



Al termine dei due interventi, in assenza di repliche come già determinato, il presidente Grossi ha dichiarato chiusa la seduta pubblica e ha chimato i giudici costituzionali a riunirsi in camera di consiglio, per la decisione finale, che si svolgerà a porte chiuse. La sentenza si avrà entro la giornata di domani. Per le motivazioni della Corte Costituzionale, si dovrà invece attendere

almeno un mese.