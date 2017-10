Ius soli, Renzo Piano a digiuno: "Il no è crudele, quei bimbi sono italiani"

Dopo Cecile Kyenge e Rosy Bondi, dopo il ministro Graziano Delrio e il presidente Laura Boldrini, anche Renzo Piano si accoda ai digiunanti. Tutti a fare lo sciopero della fame. "La parola 'invece' non è (ancora) da pronunziare - spiega in una intervista a Repubblica - io ci credo davvero che i senatori, i miei colleghi, non butteranno via questa occasione di civiltà e troveranno il modo di approvare questa legge, per quanto imperfetta essa sia" . E, in nome dello ius soli, si accoda anche lui a seguire quella che è l'ultima moda di una sinistra antidemocratica. In barba al volere della stragande maggioranza degli italiani, che è contraria a regalare la cittadinanza ai figli degli immigrati, provano a imporci il loro volere a suon di demagogia.

Piano e compagni saltano il pasto una volta a settimana. Lo chiamano sciopero della fame, ma ci aggiungono "a staffetta". Quindi,più che un digiuno che ti secca le fauci è una dieta. Ma tant'è. La campagna in nome dello ius soli ha già contagiato un po' tutti quanti a sinistra. L'ultimo (in ordine di tempo) è, appunto, Renzo Piano, l'archistar fatta senatore a vita dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Li invito tutti, di destra, di sinistra e di centro, di sotto e di sopra, a parlarne la sera, a casa, con i figli e con i nipoti - spiega nell'intervista a Repubblica - basterà ascoltarli per capire che sarebbe un delitto contro di loro, contro i loro compagni di scuola, contro i loro simili e contro la tanto sbandierata italianità. Continuare a negare a dei bimbi, che sono italiani come i nostri figli, i diritti di ogni altro italiano - continua - è tradire la nostra italianità, una crudeltà indegna dell'Italia" .