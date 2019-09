Ius soli, Salvini attacca "Priorità per Pd e 5 Stelle"

Matteo Salvini punta il dito contro il governo giallorosso. Il leader della Lega critica in modo forte la scelta della maggioranza di riaprire i lavori parlamentari per lo ius culturae, un primo passo per concedere la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati. I lavori in Aula cominceranno giovedì prossimo e a quanto pare questo potrebbe essere il cavallo di Troia per poi tornare alla carica con lo ius soli. Il Pd infatti da tempo ne chiede l'introduzione nel nostro ordinamento, ma finora il blitz non è mai andato a buon fine. Ora con il ritorno al governo dei dem potrebbe esserci un'accelerazione in questa direzione. Diversi esponenti del Partito Democratico chideono all'alleato pentastellato di mettere sul campo dell'agenda di governo proprio la cittadinanza per gli immigrati. E così Salvini non usa giri di parole e critica a gran voce la scelta della maggioranza giallorossa: " La Lega si batterà contro lo Ius Soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma. Se questa è la priorità del governo, povera Italia... ".

Parole chiare che marcano una differenza tra l'esperienza di governo del Carroccio e quella appena iniziata di 5 Stelle e dem. E all'orizzonte spunta già la richiesta esplicita da parte dei dem di introdurre, dopo lo ius culturae, anche lo ius soli. Orfini sui social non usa giri di parole e manda un messaggio ai pentastellati: "E cco. Il primo piccolo passo avanti: il 3 ottobre alla Camera comincerà la discussione sullo ius culturae. Si può fare. E si può fare subito ". Anche il dem Pedica mette in chiaro la sua posizione: " Bene la ripartenza dell’iter sullo ius soli alla Camera. Speriamo che sia la volta buona. Diamo subito un vero segnale di cambiamento. Ci siamo assunti l’impegno di promuovere una riforma della cittadinanza per i figli dei migranti e ogni promessa va mantenuta. Lo Ius soli deve essere approvato e mi auguro che questa sia la legislatura giusta ". Insomma lo scontro tra Lega e giallorossi sulla cittadinanza agli immigrati è solo all'inizio...