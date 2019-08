Jessi, l'ultima corsa della "donna razzo". Morta a 700 all'ora per battere il suo record

È morta come aveva vissuto, a tutta velocità. Jessi Combs, la donna più veloce del mondo, ha perso la vita all'età di 39 anni nell'Alvord Desert in Oregon, in un incidente di cui ancora non sono chiare la cause avvenuto mentre provava a battere il suo stesso record di velocità con un Jet-Car stabilito nello stesso deserto il 9 ottobre 2013. In quell'occasione Combs alla guida della North American Eagle (NaE) Supersonic Speed Challenger raggiunse la velocità massima di 440,709 miglia all'ora (mph), pari a 709 kmh, e una media di 398,954 mph, pari a 632 kmh, stabilendo il record di velocità terrestre femminile a quattro ruote. Il 7 settembre 2016 ritoccò il suo stesso record toccando con la Other American Eagle i 477,59 mph (768 kmh).

Jessi era nata a Rockerville, in South Dakota, il 27 luglio 1980, ed era un volto noto tra gli appassionati di motore anche per le sue partecipazioni a trasmissioni televisive. Dal 2005 al 2009 era stata la conduttrice del reality show «Xtreme off-road 4x4», in cui alcuni personaggi ospiti insegnavano come modificare i veicoli per aumentarne le prestazioni. Aveva realizzato oltre novanta episodi. Nel 2009 era apparsa in dodici episodi della settima stagione di «MythBusters» sostituendo Kari Byron che era in maternità. Nel 2011 registrò «The List: 1001 Car Things To Do Before You Die», trasmissione che vinse diversi premi specilistici. Dall'ottobe 2011 all'ottobre 2014 fu uno degli ospiti di «All Girls Garage on Velocity», in cui alcune donne si occpuavano di riparare e «truccare» automobili classiche. L'ultima apparizione televisiva nel 2018, nello show di Discovery «Break Room» .

Combs si era laureata alla WyoTech, un college statunitense specializzato nel settore automobilistico ed era stata assunta dal dipartimento di marketing della stessa università per costruire un'automobile per un'esposizione della Specialty Equipment Marketing Association (Sema). Da pilota professionista aveva un notevole palmares: aveva vinto l'Ultra 4 King of the Hammers nel 2014 e nel 2016, il Rallye Aicha des Gazelles nel 2015, l'Ultra 4 National Championship nel 2014, il Serie Ultra 4 Western Region e l'Ultra 4 Stampede Legends Class nel 2014, trionfi che le avevano fatto guadagnare il soprannome di «Queen of Hammers».