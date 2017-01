"L'Albania è più avanti di noi". Adesso Boeri bacchetta gli italiani

Stefano Boeri bacchetta l'Italia e gli italiani. "L’Albania è più avanti di noi - dice l'archistar alla Stampa - dovremmo imparare" . Un'affermazione netta che farà sicuramente discutere.

Da un anno di lavoro a Tirana, una "città senza piazze e catasto", l'ex assessore al Comune di Milano sale sul piedistallo e critica duramente il Belpaese. A Tirana è andato per mettere a punto il nuovo piano regolatore della città. E ora si sente in dovere di tirare le orecchie all'Italia e agli italiani: "L’Albania è più avanti di noi - spiega - dovremmo imparare da loro" . E racconta come "l'Albania sia un pezzo di Italia oltre Adriatico... con una modernizzazione scongelata dopo cinquant'anni ma con una classe dirigente giovane, colta e cosmopolita. Il premier è un'artista che ha vissuto a Parigi, il sindaco è laureato in filosofia, il suo vice in sociologia..." .