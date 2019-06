Lampedusa, il prete pro migranti guida la protesta contro Salvini

Gli ultrà dell'accoglienza hanno dormito sul sagrato della parrocchia San Gerlando, a Lampedusa. Sono gli attivisti del forum "Lampedusa solidale" che, da quando la Sea Watch ha ingaggiato il braccio di ferro con il Viminale, si sono schierati al fianco dell'ong tedesca chiedendo al governo di far sbarcare i 43 migranti bloccati al largo dell'isola siciliana. A guidare la protesta è il parroco Carmelo La Magra che, in passato, ha più volte attaccato Matteo Salvini con tweet violentissimi.

In querste ore i fan dell'accoglienza sono riuniti a Lampedusa per dare il proprio sostegno alla ong tedesca che, violando le leggi italiane e internazionali, si è rifiutata di riportare indietro gli immigrati clandestini recuperati al largo della Libia e ha puntato dritto alle coste italiane per ingaggiare uno scontro con Salvini. "Ribadiremo questa scelta fino a quando i naufraghi e l'equipaggio a bordo della Sea-Watch non verranno fatti scendere a terra, in un porto sicuro, come è giusto che sia" , spiegano gli attivisti che ieri pomeriggio hanno accolto 45 persone approdate sull'isola siciliana a bordo di un barcone di fortuna. "Ci hanno raccontato sogni, aspirazioni e desideri, hanno pregato, cantato, digiunato e difeso in maniera pacifica i propri diritti, riaffermando la loro dignità" , raccontano gli ultrà dell'immigrazione sciorinando la solita propaganda di sinistra contro la chiusura dei porti. "A 15 miglia da Lampedusa - incalzano - i passeggeri della Sea Watch 3 non hanno quella stessa opportunità, guardano le luci dell'isola e aspettano di conoscere il proprio destino. L'Europa e l'Italia - è l'accusa - continuano a negare loro il permesso di toccare terra" .