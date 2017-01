L'analisi di Mentana: "Putin, trionfatore assoluto del 2016"

Enrico Mentana non ha dubbi: Vladimir Putin è il trionfatore assoluto del 2016. In un lungo post su Facebook, il direttore del Tg di La7 spiega perché e scrive: "Questo 2016 ha un trionfatore assoluto, Putin, e uno sconfitto principale, l'establishment euro americano. Lo dico in modo neutro, come risultato di fatti ormai conclamati. L'Europa è stata indebolita dal referendum britannico e anche un po' da quello italiano. Il prossimo presidente francese- Fillon o Le Pen - sarà un amico di Mosca. E certo non ostile al Cremlino sarà Trump. Obama e Hillary sono gli emblemi dello scacco subito dagli Usa. La loro egemonia in Medio Oriente si è dissolta in otto anni per una micidiale serie di errori, di cui puntualmente Putin ha approfittato".

E ancora: "Obama ha minacciato di bombardare Assad e non lo ha mai fatto. Aveva un alleato storico, Israele, e lo ha fatto finire molto più vicino al leader russo, più credibile nel garantire l'equilibrio a distanza col nuovo Iran, rimesso all'onor del mondo proprio dagli Usa. Aveva e ha un alleato militare, la Turchia, membro della Nato e con un capo, Erdoğan, contrapposto a Mosca: è riuscito a spingere anche lui tra le braccia di Putin, velocissimo a ribaltare le alleanze in modo spregiudicato, senza doverne render conto, se non platonicamente, al suo parlamento. La pace imposta in Siria è l'emblema di tutto questo: prima l'intervento militare e poi il cessate il fuoco, garantito da Russia Turchia e Iran. Usa e Europa non pervenuti. Cambierà la situazione nel 2017? Per ora non se ne vedono i presupposti".