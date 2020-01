Landini all'assalto della legge Fornero: "Va superata"

" Una vera riforma delle pensioni, perché è evidente a tutti che la legge Fornero ha aumentato le diseguaglianze e non ha risolto i problemi ". Maurizio Landini senza mezzi termini si schiera contro la legge Fornero ed esprime l'urgente necessità di ricostruire " un sistema pensionistico pubblico degno di questo nome ". Come prima cosa bisognerebbe provvedere ad accelerare " la commissione sulla separazione tra spesa previdenziale e assistenziale e quella sui lavori gravosi ". Successivamente si dovrebbe lavorare a " una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha avuto lavori discontinui e precari ". Poi sarebbe giunto il momento di " riconoscere il lavoro di cura delle donne, che non si può trasformare in una tassa ". In seguito andrebbe studiato " un meccanismo di uscita flessibile ". Infine bisognerebbe rivalutare " le pensioni e legge sulla non autosufficienza ". Questa l'agenda dettata dal segretario nazionale della Cgil: " Proposte praticabili, e le risorse si possano trovare ".

A suo giudizio la legge Fornero " è stato un taglio drammatico per far quadrare i conti pubblici, non c’entrava con la previdenza ". Ora i soldi si potrebbero " trovare altrove, in tanti sistemi pensionistici europei anche la fiscalità generale contribuisce alla spesa previdenziale ". Intanto il 27 gennaio è previsto l'avvio della trattativa su una riforma complessiva: " Ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro ".

"In pensione a 62 anni"

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, il sindacalista ha bocciato completamente l'ipotesi di anticipare il pensionamento con il tutto contributivo: " Non funziona. Sarebbe un sistema molto penalizzante e un sistema pubblico deve contenere elementi solidali, come fa la piattaforma di Cgil-Cisl-Uil, che rivendica un’uscita flessibile a partire da 62 anni ".