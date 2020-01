L'annuncio di Paragone: "Farò 'politica' con Di Battista"

I pentastellati continuano a perdere pezzi e la crisi nel Movimento sembra non avere fine. Dopo la sua espulsione dai 5S a seguito del voto contrario alla manovra economica del governo, Gianluigi Paragone torna a scagliarsi sul leader Luigi Di Maio. " Tutti sanno che i compagni di scuola e di paese di Di Maio sono stati piazzati nei ministeri, il Movimento non può fare questa cosa. Luigi non si dimette e farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere. È nella natura di un ragazzo di 33 anni che crede che è tutto merito suo ", ha tuonato l'ex senatore 5S, ospite di Mezz'ora in più su Raitre.

" Nel Movimento Cinque Stelle ci sono visioni diverse - ha continuato Paragone -. Grillo è un progressista, Davide Casaleggio è invece un imprenditore che si scoccia di parlare di politica, è un ragazzo colto, preparato, che potrebbe essere valorizzato di più. È uno che legge ancora libri, cosa che il 90% del gruppo dirigente del movimento non fa più ". Parole che confermano le forti tensioni tra i pentastellati. Malumori e cambi di casacca, verso la Lega o il gruppo Misto, sono ormai all'ordine del giorno e non fanno altro che aumentare sempre più il caos.

E così, mentre il Movimento 5 stelle va verso " una naturale implosione ", Gianluigi Paragone vede un futuro politico insieme ad Alessandro Di Battista. " Io e Alessandro - ha spiegato l'ex pentastellato - sicuramente dobbiamo mettere in piedi qualcosa di culturale rispetto alle posizioni di un tempo di M5S, essere ancora antisistema ". Paragone accenna dunque " non a una Fondazione ma pensiamo a un gruppo di lavoro, che trova nelle pagine social un elemento di condivisione " e anticipa che " magari daremo vita a uno spettacolo teatrale che spieghi il perché di certe cose. Siamo in contatto da tempo e abbiamo le idee chiare ".