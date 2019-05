L'antifascismo di moda: si impenna solo se si vota

C'è la prova del nove: l'antifascismo è un juke box che suona a gettone. Quando arriva la campagna elettorale, metti la monetina e intona «bella ciao». A urne chiuse, torna a impolverare i libri di storia. Basterebbe constatare che i movimenti politici «neri» che infiammano le polemiche sono minoranze da zero virgola alle elezioni per dimostrarlo, ma la grancassa progressista si ostina a gonfiare il pericolo costante imminente che torni Lui. Da sempre a sinistra c'è la simpatica usanza di etichettare come fascista chiunque voti a destra per emarginarlo e aumentare l'esangue consistenza della minaccia, tanto che il Giornale, nel lontano 1974, è nato proprio assumendosi il compito di reagire a questa infame pubblicistica. La differenza è che ormai il gioco è scoperto, perché a sinistra non resta altro che questa infida colla identitaria per tenere insieme il nulla delle idee.

Per avere una controprova dalla portata scientifica necessariamente limitata, ma dalla regolarità incredibilmente costante, è bastato contare quanti lanci di agenzia stampa (facendo riferimento alla più importante, l'Ansa) contenenti la parola «fascismo» siano stati messi in Rete ogni mese per verificare l'assunto. Ne è risultato un accuratissimo antifascistometro, un perfetto misuratore di «caccia alla camicia nera» che si impenna puntualmente solo quando si avvicinano appuntamenti con le urne.

I numeri sono inequivocabili, basta sovrapporli ordinariamente al calendario delle elezioni. La coincidenza dei dati è da dimostrazione matematica. A febbraio 2018, quando infuriava la campagna elettorale più importante, quella per le politiche, i lanci di agenzia contenenti la parola «fascismo» sono stati ben 430. Il 4 marzo, chiuse le urne, il pericolo imminente è magicamente svanito, nonostante il centrodestra avesse vinto le elezioni, pur non raggiungendo la maggioranza necessaria a governare, e per di più con uno spostamento a destra dovuto all'affermazione della Lega. Eppure a marzo i lanci di agenzia black scendono ad appena 54: un calo secco dell'87 per cento. E pensare che fino al giorno prima i principali media sembravano intenti a raccontare le ultime ore di Weimar.

Nei mesi seguenti l'andamento delle notizie e delle polemiche a sfondo antifascista rimane straordinariamente regolare: per molti mesi l'antifascistometro rimane a livello 50-60, con picchi negativi in agosto e a Natale: si vede che i neopartigiani non fanno le vacanze intelligenti.

Frequenze leggermente più elevate si affacciano soltanto in alcuni mesi del 2018 e 2019. Basta consultare il calendario delle elezioni e si scopre che coincidono con il voto in Friuli e Molise (aprile 2018, due Regioni e 84 lanci), Val d'Aosta (regione piccola, solo 63 lanci in maggio), una tornata di rinnovi di consigli comunali (a giugno, pochi capoluoghi e quindi solo 69 lanci). Per tornare a livelli apprezzabili di «notizie fasciste» bisogna aspettare settembre-ottobre, con la ripresa delle ostilità politiche e la tornata elettorale in Trentino Alto Adige, da sempre molto connotata di accenti nazionalisti. A gennaio si riparte con le campagne elettorali per l'Abruzzo, ma tra fine febbraio e marzo si concentrano i voti in Sardegna e Basilicata e soprattutto il voto per le primarie del Pd, occasione in cui le fazioni interne hanno fatto ampio ricorso all'arma polemica più amata a sinistra: la gara a chi è più antifascista. E infatti i lanci risalgono alla grande, toccando quota 147. Nei mesi successivi si scatena la campagna per le europee ed è un crescendo, tanto che nei primi dieci giorni di maggio, data alla quale si ferma la nostra misurazione, i lanci sono ben 119, il che proietta il risultato del mese a livelli appena inferiori alle Politiche, rispettando anche la naturale proporzione di peso dei due appuntamenti. Spesso le polemiche sono teleguidate dall'alto. Ma non servono Grandi Vecchi della propaganda. Gli antifascisti possono contare su un popolo sempre più sparuto, ma ben disposto a operazioni nostalgia. E su intellettuali affamati di pubblicità da pagarla con la svendita dei valori che sostengono di difendere.

Twitter: giuseppemarino_