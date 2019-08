Quel lapsus di Salvini: "Il governo va avanti altri quattro mesi"

Il 19 aprile scorso Matteo Salvini disse che il governo sarebbe andato avanti per altri quattro mesi. Un lapsus, che oggi fa sorridere. La crisi di governo è ufficiale: la Lega ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E le elezioni anticipate in autunno sono all'orizzonte: resta da scegliere solo la data.

La maggioranza gialloverde si è spaccata una volta per tutte proprio nell'Aula di Palazzo Madama, in occasione del voto sul Tav, quando Lega e Movimento 5 Stelle si sono scornati sull'Alta Velocità. È stata l'ultima goccia, che ha fatto traboccare il vaso.