L'assurdo tweet della deputata Pd Morani: "Lavoro anche col raffreddore"

Ci mancava anche questo, che un parlamentare si vantasse di lavorare " anche col raffreddore ". Ma come sempre, la realtà supera l'immaginazione. Ed è così che la deputata del Partito democratico, Alessia Morani, pubblica su Twitter una foto in cui appare con la mano sul naso, come per simulare uno starnuto, e con la didascalia: " Nonostante il raffreddore sono ancora in commissione a discutere gli emendamenti al disegno di legge su corruzione e prescrizione #avanti ".

Naturalmente, non poteva non scattare l'ironia dei social, ma anche la rabbia di molti utenti che da quel tweet della Morani, deputata renziana del Pd, si sono sentiti offesi. E non poteva essere altrimenti. Quel " nonostante il raffreddore " fa sorridere se si pensa a quanti lavoratori in tutta Italia non possono permettersi di fare scelta e vanno sul luogo di lavoro anche con malattie ben più importanti di un raffreddore. Ma evidentemente per un onorevole una semplice rinite basta a far scattare certificato medico e riposo assoluto a casa.