L'"effetto Umbria" sul governo: Pd e M5s crollano nei sondaggi

L'effetto Umbria si abbatte sui giallorossi. E già nei sondaggi di questa settimana è lampante. Stando alle rilevazioni fatte da Ipsos per il Corriere della Sera, la Lega si conferma il primo partito con il 34,3% e una crescita netta del 3,5%. A perdere terreno sono soprattutto le forze di governo con il Movimento 5 Stelle, che scivola al 17,9% registrando un calo del 2,9%, e il Pd che arretra del 2,3%, attestandosi al 17,2%.

Nando Pagnoncelli, che ha analizzato gli orientamenti di voto all'indomani delle elezioni in Umbria, svela il forte impatto che il risultato delle regionali sta avendo sugli orientamenti a livello nazionale. Mentre il partito di Matteo Salvini continua a mietere consensi, le forze che sostengono il governo Conte non fanno altro che perdere terreno. a godere di buona salute è, in linea generale, tutto il centrodestra. Secondo il sondaggio Ipsos, infatti, Fratelli d'Italia, "che da fine agosto nei sondaggi ha sorpassato Forza Italia" , naviga a ridosso del 10%. Il partito di Silvio Berlusconi, invece, "oggi è al 6,2%, alla pari di Italia viva che fa segnare un aumento dell'1,4%" . "Da segnalare infine la crescita di Europa Verde che passa dall'1,2% al 2,2% e la flessione delle forze di Sinistra dal 2,8% all'1,7% .

Analogamente all'andamento dei singoli partiti, anche i giudizi sui leader riflettono il voto umbro. "Come da tradizione - spiega Pagnoncelli sul Corriere della Sera - premiano chi ha vinto e penalizzano chi ha perso le elezioni, confermando il famoso aforisma di Ennio Flaiano, che dipingeva gli italiani come un popolo abituato ad andare in soccorso al vincitore" . "Le opinioni degli italiani - aggiunge il sondaggista - sono più nette riguardo alle prospettive future dell'esecutivo: infatti il 56% prevede che dopo la sconfitta dell'alleanza Pd-M5S in Umbria, il governo affronterà qualche difficoltà ma non entrerà in crisi, mentre il 17% si aspetta la conclusione dell'esperienza giallorossa" . Insomma, dopo un mese di "progressiva crescita dell'apprezzamento" dell'esecutivo, le rilevazioni di Ipsos segnano "un arretramento significativo" che pesa sul premier Giuseppe Conte ben sette punti. Solo il 36% degli intervistati ha, infatti, espresso un giudizio positivo, mentre il 50% ha dato un giudizio negativo, "di fatto riportando il gradimento al livello registrato all'inizio del mandato" .