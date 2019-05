La Lega contro la Rai: "Tolga il patrocino al festival delle Ong"

"Come può la Rai patrocinare un evento dove si fa dichiaratamente campagna elettorale contro la Lega e i movimenti sovranisti europei? ". A chiederselo è Daniele Belotti, deputato della Lega, che si rivolge al Consiglio di vigilanza Rai, in merito al patrocinio concesso al Festival Sabir, che si terrà a Lecce, fino a domenica, dove si parlerà di accoglienza, diritti e immigrazione. Il Festival Sabir di Lecce è organizzato dall'Arci, la Caritas e la Cgil.

Il programma del festival prevede varie iniziative, dai dibattiti ai concerti, passando per proiezioni di documentari e corsi, che spiegano come " esercitare il proprio lecito diritto di resistenza ". Ma l'iniziativa è vista, secondo quanto racconta la Verità, come una "fiera dell'opposizione ", costruita con l'obiettivo di effettuare comizi contro le forze di destra: " Questa è campagna elettorale contro la Lega" , lamenta il deputato. " La Rai è l' emblema della par condicio- aggiunge- non dovrebbe sponsorizzare eventi di questo tipo" . Ma da parte dei verdi non c'è nessuna volontà di censura: " Intendiamoci: contestiamo il fatto che sia patrocinato dalla Rai, tanto più a una settimana dal voto ".