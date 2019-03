Da Lega al M5S e ritorno: un'ex grillina nella giunta del sindaco leghista a Massa

Dalla Lega al Movimento 5 Stelle e ritorno. Così l'ex grillina Veronica Ravagli torna nelle file del Carroccio, come assessore alla Cultura, del Comune di Massa.

Nel 2010, l'allora 27enne Veronica Ravagli aveva aderito al movimento della Lega, ma nel 2016 era passata ai pentastellati, come consigliere di quartiere a Firenze. Ora, però, è tornata nuovamente ai verdi. Una settimana fa, infatti, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, eletto nel 2018 con la Lega, come ricorda ItaliaOggi, ha tolto le deleghe al vicesindaco e all'assessore alla Cultura, esponenti del suo stesso partito. Per sostituirli, Persiani ha scelto, per il ruolo di vicesindaco, Andrea Cella, mentre le deleghe al Lavoro e alla Cultura sono state affidate rispettivamente a Paolo Bellini e a Veronica Ravagli.

" Ho visto che ci sono stati dei trascorsi nel Movimento, ma ho dato rilievo alle caratteristiche curriculari più che all' impegno pregresso ", ha spiegato il sindaco di Masso, a propostito della sua scelta. E la Ravagli entrerà a far parte, di nuovo, dell'esecutivo leghista, dopo che lo scorso ottobre aveva deciso di lasciare i pentastellati per tornare al Carroccio.

E non è l'unica ad aver abbandonato le file dei grillini nel capoluogo toscano: a gennaio, Arianna Xekalos, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Firenze aveva lasciato i pentastellati, per approddare a Fratelli d'Italia. Con la Ravagli continua l'esodo dall'M5S alla destra.