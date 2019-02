La Lega resta in testa Forza Italia ancora su: ​ecco l'ultimo sondaggio

Secondo l'ultima rilevazione di Emg Acqua per Agorà su Rai Tre, la Lega resta saldamente in testa nelle intenzioni di voto con il 30,7 per cento. Per il Carroccio però va registrato un calo dello 0,7 per cento negli ultimi sette giorni. Subito dietro la Lega c'è il Movimento Cinque Stelle con il 24,8 per cento in leggera crescita rispetto ad una settimana fa con un +0,2 per cento. Ma in questa rilevazione c'è un dato fondamentale: la crescita di tutti i partiti dell'area di centrodestra.

Dopo la vittoria in Abruzzo, l'area dei moderati è in costante risalita. Forza Italia in sette giorni ha gudagnato quasi un punto percentuale e adesso si attesta al 10,3 per cento. Fratelli d'Italia adesso tocca il 5,2 per cento. Sempre in calo il Pd. I dem non riescono a riescono a trovare fiato e adesso si trovano al 17,9 per cento con un -0,1 per cento. Stabili le opposizioni di centrosinistra: Più Europa - CD con Bonino 3%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 4% (-0,1%). Potere al popolo scende all’1,6%.