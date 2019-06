Il leghista Romeo sfida Casarini: "Dicci chi paga le Ong…"

"Mi piacerebbe tanto sapere da chi sono finanziate le Ong…" . Il senatore della Lega Massimiliano Romeo, ospite a L'aria che tira su La7, incalza così Luca Casarini, ex leader no-global e dei cosiddetti "disobbedienti" italiani, oggi capo-missione di Mediterranea Saving Humans.

In studio si parla di immigrazione e sbarchi, del ruolo controverso proprio delle Ong e sulle sanzioni a loro comminate secondo le novità introdotte nel dl Sicurezza bis fortemente voluto da Matteo Salvini; nello specifico, infatti, sono previste multe e incriminazioni a tutte quelle Ong che intervengono senza rispettare le regole e le indicazioni della Guardia Costiera italiana.