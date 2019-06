Legnano, protesta M5s in regione Lombardia contro il sindaco Fratus. E la Lega fa il verso ai grillini

"Invitiamo il sindaco Fratus alle dimissioni, perché è una vergogna quello che ha fatto" . Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì termina la sua arringa in aula, alzando infine un cartello con la scritta "Sindaco Fratus dimettiti #Legnanoalvoto", venendo seguito a ruota dai suoi compagni di partito.

Insomma, in Consiglio della regione Lombardia, il M5s ha protestato così contro la decisione del primo cittadino della Lega, indagato per corruzione e ai domiciliari, di ritirare le sue dimissioni. Il sindaco del comune in provincia di Milano è sotto inchiesta della Procura di Busto Arsizio per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale.

I pentastellati, dunque, si sono messi a urlare anche "vergogna!", ricevendo in risposto il coro di replica dei leghisti, che dal loro banco hanno intonato a tutta ugola "Raggi! Raggi!", facendo così il verso agli avversari politici.