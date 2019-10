"Lei sa chi è Cicciogamer?", così Nuzzi asfalta Fornero

Elsa Fornero, ospite ieri sera a Di Martedì, ha dichiarato di essere preoccupata del futuro delle nuove generazioni, allarmate perché in difficoltà con il lavoro, e ha persino sottolineato di avere un vero e proprio dialogo con loro. Ma incalzata da una domanda di Gianluigi Nuzzi se conoscesse o meno un giovane Youtuber, molto seguito dai ragazzi, non ha saputo rispondere. Secondo quanto riportato da Repubblica, lo scontro, a distanza tra il giornalista e l'ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali, andato in onda su La7, è iniziato così. E non è finito benissimo per l'economista piemontese.

" Ma lei parla ai giovani? ", è stata la prima domanda di Nuzzi a Fornero, che ha subito risposto di sì, come a rivendicare la sua vicinanza alle nuove generazioni. Ma al secondo interrogativo posto dal giornalista, l'ex ministro è parso molto in difficoltà. " Le faccio un battuta: l ei sa chi è Cicciogamer? ", le ha chiesto lui. Dopo qualche evidente tentennamento, Fornero ha ammesso di non conoscerlo, fatto curioso visto che lo Youtuber, il cui vero nome è Mirko Alessandrini, è un 30enne romano iscritto al celebre canale, con 2,95 milioni di seguaci e con la passione per i videogiochi, che comunica con migliaia di giovani quotidianamente.