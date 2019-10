Lele Mora alla Leopolda: "Sono mussoliniano, ma vengo da un amico"

Tra i tanti personaggi accorsi a Firenze, ieri anche l'agente dello spettacolo Lele Mora è sbarcato alla Leopolda. " Sono venuto a salutare Matteo Renzi ", spiega ai giornalisti, che gli chiedono il motivo della sua visita.

Stupisce, infatti, che un sostenitore delle idee mussoliniane sia andato nel luogo dove " cantano Bella Ciao ". Mora, però, spiega: "Sono e rimango mussoliniano, ma la simpatia di un amico non ha bandiera ". Poi aggiunge, rispondendo alla domanda di chi gli chiede se a Renzi faccia piacere la sua presenza: " Mi ha invitato lui, credo proprio che sarà contento. Mi ha detto 'vieni a salutarci' e io sono venuto" . La visita di Lele Mora sarebbe quindi riconducibile a un saluto a un amico, senza nessuna intenzione di unirsi a lui nel nuovo parito: " Niente tessera di Italia Viva ", dichiara infatti.

Ma gli organizzatori della manifestazione smentiscono l'invito a Lele Mora da parte dell'ex sindaco di Firenze: "Nessuno ha invitato l' ex agente Lele Mora alla Leopolda ", scrivono in una nota. Ieri però, come sottolinea Libero, l'agente dello spettacolo era alla Leopolda e sembra difficile che possa essersi imbucato senza un invito, data la sua notorietà.