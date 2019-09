La Leopolda si avvicina e il Pd pensa a cosa fare: "Meglio non andare"

Diciotto, diciannove e venti ottobre: la tre giorni della Leopolda di Matteo Renzi si avvicina. E i suoi ex compagni di partito studiano le contromosse. Il Partito Democratico pensa attentamente a come comportarsi nei confronti della kermesse fiorentina dell'ex segretario. "Per chi è rimasto nel Pd, non andare alla Leopolda è proprio il minimo sindacale..." , è il pensiero della deputata Rosa Maria Di Giorgi, riportato da Repubblica. Un pensiero condiviso dalla consigliera regionale Monia Monni: "Se uno ti lascia poi non è che vai a pulirgli la casa nuova" . Un pensiero significativo dell'umore e dell'aria che si respira in casa "piddì".

Insomma, questa è la linea generale, condivisa da molti esponenti del Pd toscano, e non solo. Infatti, Luigi Zanda tiene il punto: "Io alla Leopolda non sono mai andato e non andrò neanche stavolta. Mi auguro che il Pd segua compatto questa strada perché con Italia Viva siamo alleati leali nel sostenere il governo, ma siamo partiti diversi e distinti" .

E se Zanda marca la distinzione netta, sembra che Nicola Zingaretti non sia però intenzionato a dare ordini o divieti. Motivo per il quale non sarà allora impossibile vedere alcuni dem presenziare alla Leopolda. Come Simona Bonafede, eletta al Parlamento Euopeo nelle file democratiche e rimasta nel partito nonostante abbia detto di rispettare la scelta di Renzi: "Valuterò cosa fare, ma non credo sia un problema se tanti di non sentiranno la spinta di partecipare" . Le fa eco l'ex fedelissimo di Renzi Luca Lotti, che non accetta sentire parlare di imposizioni dall’alto circa un divieto di partecipazione.

Toccherà dunque aspettare tre settimane per vedere se e quali parlamentari Pd timbreranno il cartellino alla stazione della Leopolda, dove la sfida di Italia Viva sarà ufficialmente varata.