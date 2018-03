Lerner voterà per Bonino: "Bravissima su immigrati"

Oltre a registi, giovani europeisti, dreamers e filantropi come Soros, anche Gad Lerner si schiera con Emma Bonino. Tanto da annunciare il suo voto per lei. "Per i pochi a cui interessa: vinta la tentazione di astenermi, anch'io domenica prossima voterò @Piu_Europa riconoscendo a @emmabonino coerenza e lungimiranza su un tema scottante come l'#immigrazione".

Insomma, il giornalista è stato convinto dalla linea sui migranti che sostiene la Bonino.