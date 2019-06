L'esposto dell'infermiere "Richetti in ospedale? ​Favorito dai medici..."

Un infermiere accusa l'Umberto I di Roma per aver "favorito" Matteo Richetti ricoverato qualche settimana fa dopo essere stato investito da un furgoncino. Richetti in quell'occasione è arrivato in ospedale in codice rosso. Adesso un infermiere che lavora nella struttura ha presentato un esposto. Secondo quanto riportato da Repubblica Roma, la degenza in ospedale dell'esponente del Pd sarebbe stata "differente" dal normale percorso seguito dagli altri pazienti. L'epsosto dell'infermiere riguarda non il trattamento ricevuto dal dem in Pronto soccorso, ma per quanto accaduto nella sua degenza in Terapia intensiva.

A quanto pare l'infermiere avrebbe denunciato una sorta di "discriminazione" tra lo stesso Richetti e gli altri degenti. Diversi pazienti, secondo quanto riporterebbe l'esposto dell'infermiere, erano fermi sulle barelle nella "piazzetta", ovvero la stanza vicina al pronto soccorso dove vengono collocate le persone già visitate. Qui resterebbero anche per giorni per poi essere spostate in reparto. L'infermiere nel suo esposto ipotizza l'abuso d'ufficio mettendo nel mirino proprio il personal medico che ha seguito la degenza di Richetti. L'infermiere sostiene che il dem abbia "sorpassato" altri pazienti in condizioni più gravi nel trasferimento in reparto. E nell'esposto cita anche la cartella clinica che dopo il Pronto soccorso riportava la raccomandazione per "un'osservazione precauzionale".