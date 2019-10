L'ex grillino Carlo Martelli entra nel partito di Diego Fusaro

"Conoscevo già da molto tempo Diego Fusaro e ho sempre apprezzato le sue idee". Così il senatore Carlo Martelli, espulso dal M5S ormai un anno fa, all'indomani dalla sua rielezione, spiega ad Affaritaliani.it la sua decisione di aderire a Vox Italia, il partito sovranistra ideato di recente dal filosofo marxista.

"Il concetto principale è quello della difesa dell'interesse nazionale. Un concetto che porta a una serie di politiche a difesa della sovranità, a partire da quella monetaria", dice Martelli parlando di Vox Italia. Il senatore ex grillino, poi, definisce il sovranismo di Salvini "di facciata" perché non ha mai seriamento messo in discussione l'uscita dell'Italia dall'Ue, mentre " il famoso referendum sull'euro di cui si parlava un tempo è stato fatto finire nel dimenticatoio" , dice parlando di Di Maio. E aggiunge: " Per Vox Italia bisognerebbe uscire dalla moneta unica. Punto". Insomma, il sovranismo del precedente governo è stata solo "una bandiera da sventolare in campagna elettorale" e "mai nessuno si è opposto alle direttive in arrivo dall'Unione europea, che al di là delle parole sono sempre state recepite". Il M5S, dopo aver ottenuto "un grosso consenso elettorale basato su promesse regolarmente disattese" , ha fattilo perché "alla base non c'è mai stata un'ideologia" . Martelli, oltre all'uscita dall'Ue e dall'euro, propone infine di ridiscutere anche l'adesione all'alleanza atlantica: "Siamo prigionieri dei trattati di libero scambio e abbiamo perso la possibilità di stipulare trattati peculiari per le nostre necessità".