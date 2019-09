Boccia: "L'alleanza M5S-Pd è naturale"

L'alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Pd potrebbe espandersi sui territori. Si tratta di un'ipotesi che prende sempre più strada e che viene promossa progressivamente soprattutto dalla compagine dem. A darne una conferma è Francesco Boccia: " Ho sempre detto che per me questa è un'alleanza sociale. Darò il mio contributo affinché quest'alleanza possa trasformarsi in un'intesa anche sui territori ". E l'occhio è rivolto verso le elezioni regionali in Umbria e in Emilia Romagna: " Arrivano ora, non domani, e queste cose si evolvono con i loro tempi. La responsabilità non è mia ma del segretario del partito e del leader dei 5 Stelle. Vedremo. Io lo auspico, non lo nascondo ".

No a fronte anti-Salvini

L'intenzione del ministro per gli Affari regionali è quella di " costruire un'alleanza ampia nel Paese ". Si tratterebbe così di " un nuovo '96, quando furono messi insieme ex DC ed ex PCI per la prima volta in maniera organica e strutturale. Vedremo se ci sarà il coraggio adeguato ". Questa è " un'alleanza naturale nella società. Non è nata in maniera naturale ma da uno shock, ora toccherà a noi dimostrare che da questo shock si può recuperare il tempo perduto ".